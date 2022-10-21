مستشار المفتي: بعض الآباء والأمهات يتعاملون مع زوج الابنة مثل الغريب

سلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة dmc، في حلقة اليوم الخميس، الضوء على تجارب من أرض الواقع في التعامل مع «الحموات»، وكيف يمكن أن تكون العلاقة الأزواج معهم مثالية.

أسباب وقوع الشجار بين الزوجين

وعلق الشيخ مجدي عاشور، مستشار المفتي، على ذلك قائلا، إنه من أسباب وقوع الشجار والتنازع والصراع الذي يصل للطلاق بين الزوجين هو التدخلات غير الصحيحة للأهل سواء من ناحية الزوجة أو الزوج.

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن التدخلات المستمرة وغير الحكيمة تؤدي إلى عكس المقصود، فالفاعل في الحياة الزوجية هو الزوج والزوجة، بينما الأب والأم دورهما استشاري.

البعض يتعامل مع زوج الابنة كالغريب

وتابع: «المشكلة عندنا إن بعض الآباء والأمهات يتعاملون مع زوج الابنة كأنه غريب، حتى في مسألة المواريث، يقولك ده غريب هياخد فلوسنا، دة مش غريب خلاص، دة خد بنتي أساسا اللي أهم من الأموال كلها».