مجدي عاشور: تدخل الأهل بـ حياة أبنائهم الزوجية يكون في أضيق الحدود

قال الدكتور مجدي عاشور، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من أسباب وقوع الشجار والتنازع ووصول الزوجين للطلاق، التدخلات غير الصحيحة للأهالي سواء من ناحية الزوجة أو الزوج، والتدخلات المستمرة وغير الحكيمة تؤدي لعكس المقصود، وتوجد قاعدة مهمة للغاية هي أن الفاعل في الحياة الزوجية هما الزوجان باعتبارهما العاملان الأساسيان، بينما والد ووالدة الزوج أو الزوجة دورهما يقتصر على استشارة الزوجين.

عاشور: بعض الآباء والأمهات بيتعاملوا مع زوج البنت كأنه غريب

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن دور والد ووالدة الزوج أو الزوجة أن يكونا أمينين على ابنهما أو ابنتهما، «المشكلة أن بعض الآباء والأمهات بيتعاملوا مع زوج البنت كأنه غريب».

ولفت إلى أن تدخلات الأب والأم في حياة ابنهما أو ابنتهما الزوجية محكومة، ويجب أن تكون في أضيق الحدود على الإطلاق، «بقول لكل زوج وزوجة حلوا مشاكلكم مع بعضيكم أحسن من تدخل الأب والأم».

تدخل الأهل يحدث عند الوصول لطريق مسدود

وأشار الدكتور مجدي عاشور إلى أنه إذا وصل الزوجان لطريق مسدود، يجب اللجوء لحكم من أهله وأهلها، «المقصود إنه يحكم كويس ويتمتع بالحكمة، ويلم الدنيا، مش يدلق البنزين على النار»