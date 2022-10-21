رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي: الحبس الاحتياطي ليس معضلة قانونية

أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه كانت هناك نقطة خلافية شديدة تتعلق بعلاقة قانون الحبس الاحتياطي بتحقيق الأمن في البلاد، معتبرًا أن الحديث عن الحبس الاحتياطي حديث في قضية سياسية وليست معضلة قانونية، مشددًا على أن التطلع للمستقبل يفرض علينا إعادة تقييم الوضع الحالي لقانون الحبس الاحتياطي.

المعارض السلمي يعتز بما يبديه من معارضة

وتساءل «الزاهد» خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الإحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مدى تطبيق قانون الحبس الاحتياطي عن المعارضة السلمية، مشددًا على أن المعارضة السلمية تنفي كل مبررات الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن المعارض السلمي يعتز بما يبديه من معارضة ويقر بذلك في تحقيقات النيابة العامة.

وشدد على أن الحبس الاحتياطي لا ينبغي أن يٌطبق على كل المعارضين السلميين الذين لا يدعموا العنف والإرهاب، مؤكدا أن هؤلاء المعارضين السلميين حاربوا الإرهاب وتصدت لمعارك تواجه الوطن وأثبتت أنها في قلب الصف الوطني وتتصدر في معارك الوطن.