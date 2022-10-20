التنسيقية تطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بالبحيرة بحضور 250 مواطنا

وسط حشد من مواطني البحيرة بلغ عددهم نحو 250 مواطنا يتصدرهم الفلاحين والمزارعين ورؤساء مجالس إدارات بعض الجمعيات الزراعية وأصحاب الأملاك الزراعية، عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدة جلسات نقاشية تحت عنوان «قضايا الحوار الوطني» بمركز أبو حمص.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي بداية اللقاء أكدت النائبة حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات كأهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من كافة الفئات الموجودة، الذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

قضايا الزراعة والري وتطوير وتأهيل الترع تتصدر اهتمامات الحاضرين

وتصدرت قضايا الزراعة، والري وتطوير وتأهيل الترع، وكذلك قضايا التعليم، وخدمات الصرف الصحي قائمة اهتمام الحضور.

فيما صرحت نائبة التنسيقية، بأن الحوار الوطني هو صورة موسة للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة، مقترحةً ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة.