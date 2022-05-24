رئيس حزب التجمع: نطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي ودعوة الرئيس مرحب بها

كشف النائب الدكتور سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، عن رأي حزب التجمع في الحوار الوطني مشيرًا إلى أن كل القوى السياسية والأحزاب استقبلت دعوة الرئيس السيسي فيما يخص الحوار الوطني بكل ترحيب لافتًا إلى أن حزب التجمع كان يدعوا للحوار الوطني الشامل.

وأثنى «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، على لجنة «العفو الرئاسي»، لافتًا أنها تلقى احترام وتقدير كل الأحزاب والقوى السياسية مشيرًا أن إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي معروف أنهم أعضاء في حلف 30 يونيو ومع الدولة وسلامة مؤسساتها على حد تعبيره.

نطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي

وأشار «عبدالعال»، إلى اقتراحهم بعض الأسماء للمشاركة في الحوار، لافتًا ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات مثل تشريعات الحبس الاحتياطي مطالبًا بإثارة هذه المسألة في الحوار الوطني، معربًا عن أمله في أن تناقش اللجنة تعديلا جديدا لقانون الحبس الاحتياطي، منتقدًا أن تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من عامين أحيانًا دون صدور قرار اتهام.

أمل في الافراج عن متهمي قضايا الرأي

وأكد رئيس حزب التجمع أن هناك بعض المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكاما بالحبس معربًا عن أمله في أن تبحث لجنة العفو الرئاسي أوضاعهم، خاصة المحبوسين بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استخدام العنف ولا المشاركة في أنشطة جماعات إرهابية.

وعلق «عبدالعال»، على ما تم تداوله بخصوص احتواء قوائم العفو الرئاسي على اسم المهندس يحيي حسين عبد الهادي والذي قضت المحكمة بسجنه 4 سنوات مشيرًا إلى أن الرئيس يملك العفو عنه بعد صدور الحكم، مشددًا على أن الرئيس لا يمكنه التدخل في الأمر قبل صدور الحكم، وأشار إلى أن يحيي حسين من أعضاء حلف 30 يونيو وكان معارضا للإخوان وقال رأيه ولم يتم توجه له جهات التحقيق تهم متعلقة بالإرهاب.