جميلة إسماعيل: 3 محددات للدولة المدنية منها الفصل بين السلطات

أكدت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور أن أعضاء الحزب عانوا في السنوات السابقة من الحبس الاحتياطي، ونوعية الاتهامات التي كان يتم توجيهها لهم.

وأوضحت «إسماعيل» في كلمتها في جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» أن فكرة الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة تقوم على ثلاث محددات، وهي فكرة الفصل بين السلطات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة، وليس بما يحقق فرض السيطرة، ووجود ضمانات للتداول السلمي للسلطة بين أحزاب وكيانات سياسية وحزبية.

هناك قانون استثنائي يخضع المواطنين للمحاكمة بسببه

وأشارت إلى الناس لن تستطيع العمل في المجال السياسي إلا بوجود ضمانات وحقوق.

وضربت رئيسة حزب الدستور مثالًا بصالون التنسيقية، مشيرة إلى أنه في زمن مغاير للزمن الحالي يمكن أن يتعرض المتحاورون في الجلسة للقبض عليهم، وسجنهم لمدد تصل لعشر سنوات بسبب اجتماعهم ومناقشاتهم، بسبب وجود قوانين استثنائية يخضع الناس للمحاكمة بسببه.