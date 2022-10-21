مجلس أبوظبي: 900 تذكرة فقط متبقية من مباراة السوبر المصري

تحدث سهيل العريفي، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي، عن استعداداتهم لاستضافة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه لم يتبقى من التذاكر سوى 900 تذكرة فقط من المتوقع أن تنفذ خلال يومين فقط، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون وصول الفريقين إلى الإمارات لخوض المباراة الثلاثاء المقبل، وأن المباراة ستكون كرنفالية إماراتية مصرية، ستجمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة التي توافق 28 أكتوبر الجاري.

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