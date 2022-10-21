موضوع خطبة الجمعة اليوم: مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، والذي يصادف آخر خطبة في خطة شهر ربيع الأول لعام 1444، والتي تناولت ملامح عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاءً بذكرى مولده العطرة.

ويأتي عنوان خطبة الجمعة اليوم «مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية»، كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع الآمة الالتزام بموضوع الخطبة، فضلا عن الالتزام بالوقت المحدد للخطبة، بحيث لا يتجاوز وقت الخطبتين، الأولى والثانية، 10 دقائق.

نص خطبة الجمعة اليوم

ومما جاء في نص خطبة الجمعة اليوم: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد حرص نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) على بناء الشخصية السوية، التي تعمر وتبني، وتصلح ولا تفسد، وفق الرسالة السامية التي دعا الإسلام إليها، حيث يقول الحق سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها».

التأمل في السنة النبوية

وتناولت أيضا خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «والمتأمل في السنة النبوية المشرفة يدرك أنها بينت مراحل بناء الشخصية السوية، وأول هذه المراحل:

- بناء العقيدة الإيمانية الراسخة، فالإيمان بالله يزرع في الشخصية الطمأنينة والسكينة، ويجعل الإنسان في معية الله وحفظه، يقول سيدنا جندب بن عبد الله (رضي الله عنه): مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان - قاربنا البلوغ - فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وعن سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: (يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف».

وأكملت خطبة الجمعة اليوم: «ومن الطفولة إلى الشباب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه».