موضوع خطبة الجمعة اليوم.. «هدي النبي في بيان منزلة الشهادة»

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء»، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

خطبة الجمعة اليوم

ونشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم عبر موقعها على الإنترنت، موضحة منزلة الشهادة والشهداء، ويبدأ موضوع الخطبة كما ذكرت الأوقاف بـ«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم».

واستكملت الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم، قائلة: «أرشد سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) أمته إلى المقامات العالية، والمنازل النبيلة السامية؛ لذلك عني نبينا (صلى الله عليه وسلم) ببيان منزلة الشهادة وعلو مكانتها، وسمو قدرها، ولا شك أن الشهداء أبطال ضحوا بأنفسهم راضين، وبذلوا أرواحهم مطمئنین؛ نصرة للدين، وحفاظًا على الوطن، فكان لهم الجزاء الجزيل من رب العالمين، إذ يقول الحق سبحانه: (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم)؛ ويقول سبحانه: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن)».

الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون

وتنص الخطبة على بيان منزلة الشهادة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في ذاكرة الأمم والأوطان، إذ يقول سبحانه: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله»، ويقول الرسول الكريم صل الله عليه وسلم: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش».

وفيما يلي، صورة من نص موضوع خطبة الجمعة اليوم «هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء»: