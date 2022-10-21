انطلاق مسابقة الكاريكاتير الدولية «كاريكاتونس 2022» حول تغيير المناخ

انطلقت المسابقة الدولية السنوية للكاريكاتير «كاريكاتونس 2022»، بمركز الفيوم للفنون برئاسة الفنان محمد عبلة، والتي سيكون موضوعها هذا العام حول تغيير المناخ، بعدما باتت تحديات تغير المناخ وتأثيراتها على الأجيال الجديدة أكثر وضوحاً، خاصةً أنّ الفنانين يبصرون ويتنبؤون، فهل الفنان متفائل يمكنه أن يوضح كيف يبدو المستقبل المثالي وكيف سيبدو العالم في المستقبل القريب، حال تعاون الدول مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل إحداث تغيير.

وتستقبل المسابقة رسومات كاريكاتيرية حول عالمنا في المستقبل القريب إذا لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية بصورة صحيحة، وذلك بهدف تحذير المواطنين من النتيجة البائسة التي تنتظرهم إذا فشلوا في التحرك الآن لإنقاذ الأجيال الجديدة.

الفنان جورج بهجوري

وقال «إبراهيم»، نجل الفنان محمد عبلة، إنّ المسابقة تشمل قسمين الأول قسم الكاريكاتير والذي يتحدث عن التغيرات المناخية، والثاني قسم البورتريه ويخص الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير المصري جورج بهجوري للاحتفاء بمؤثراته وإسهاماته في المشهد الفني المصري والعالمي بشكل عام، والكاريكاتير بشكل خاص.

شروط مسابقة كاريكاتونس

وفيما يخص شروط مسابقة «كاريكاتونس 2022» التي سُميت بهذا الاسم نظراً لوقوع متحف الكاريكاتير ومركز الفيوم للفنون في قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، فإنّها تتمثل في الآتي:

1- يمكن للفنانين المشاركة من أي مكان في العالم.

2- الأعمال تكون A3 بتنسيق JPEG، حجمها 300.

3- الأعمال تكون بالأبيض والأسود أو الألوان بأي أسلوب أو تقنية.

تفاصيل جائزة كاريكاتونس

وبحسب إبراهيم عبلة في بيان صحفي، فإنّ المشاركين يجب أن يتقدموا بأعمال متعلقة بـ تغير المناخ، ويشهد المُشارك أن العمل خاص به ويسمح للمنظمين بإعادة إنتاج كل أو جزء من المواد للنشر مجانًا، أو عرضها في الوسائط المتعلقة بالمسابقة، موضحاً أنّ الجوائز في قسمي المسابقة ستكون كالتالي:

1- جائزة أولى قدرها 500 دولار تمنح للفائز بمعرفة لجنة التحكيم.

2- جائزة ثانية 250 دولار تمنح من خلال التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي.

طرق التقديم لمسابقة كاريكاتونس

وفيما يخص طرق التقديم لمسابقة كاريكاتونس، والذي سيعقد في مركز الفيوم للفنون في قرية تونس السياحية، فإنّها تتم من خلال المراحل التالية:

1- تقديم العمل الفني مع السيرة الذاتية القصيرة تتضمن الجنسية والصورة الشخصية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة:

caricature@fayoumartcenter.com

موعد الإعلان عن الفائزين

وفيما يخص موعد الإعلان عن الفائزين وحفل تسليم الجوائز فإنّه سينطلق في 28 أكتوبر الجاري، بمركز الفيوم للفنون في قرية تونس السياحية.