«مينيرڤا».. إله الحرف اليدوية عند اليونان ورمز الجمال في قرية تونس بالفيوم

عشرات الأحصنة الملونة بألوان مبهجة تتدلى من سقف حجري، بينما تتزين الجدران أسفلها بعشرات الأواني الفخارية التي تحمل الكثير من الزرع الأخضر، وما أن تسير خطوتين تجد عشرات التصميمات الزجاجية الجميلة والملونة بألوان مختلفة.

تصميم جذاب وساحر

حيوانات وأسماك وطيور ملونة مصنوعة من المعدن تُزين مدخل باب خشبي يحوي بداخلة الآلاف من قطع الفخار والخزف اليدوي المميز، ليس التصميم فقط هو ما يأسر عيون الجميع ولكن اسم «مينيرڤا» الذي يزين المكان فيدخل الجميع ليسأل عن معنى هذا الاسم.

خزف قرية تونس بالفيوم

وقال أحمد خطاب، أحد الخزافين المشاهير بقرية تونس بمحافظة الفيوم رغم كونه من محافظة القاهرة، أنّه جاء إلى قرية تونس منذ سنوات طويلة وأنشئ ورشة ومعرضين لصناعة الخزف والفخار، متخذاً من اسم «مينيرڤا» شعاراً له نظراً لكونه درس صناعة الخزف، ويعرف أهمية هذا الاسم في عالم الحرف اليدوية.

«مينيرڤا» إله الحرف اليدوية

وأشار خطاب في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنّ "مينيرڤا" هو اسم إلهة العقل والحكمة وربة جميع المهارات والفنون والحرف اليدوية عند قدماء الرومان، والتي كانوا يقدسوها بصورة كبيرة نظراً لكونها إحدى أهم الآلهة في الأساطير الرومانية، كما أنّ الفنانين صوروها وهي ترتدي الدرع والخوذة وعبدها الرومان على أنها إلهة القوى العقلية في الحرب.

ديكور مميز يسحر العيون

وأضاف أنّهم اختاروا تصميماً مميزاً بتحف فنية مضيئة، ليكونوا مختلفين عن الآخرين، حتى أصبحت ورشتهم ومعارضهم مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بمشاهدة الديكور، وسؤالهم عن اسم "مينيرڤا"، وأيضاً شراء منتجات الفخار المميزة منهم.

أسعار الخزف وأكثره بيعاً

وأوضح أنّ الورشة تقوم بتصنيع مختلف أنواع الخزف بكافة الأشكال والأحجام والألوان المبهجة المميزة، والتي تترواح أسعارها بين 60 جنيهاً وحتى 2000 جنيهاً حسب الحجم والشكل، مُبيناً أنّ الإقبال أكثر على شراء الكوسترات والمجات وفناجين القهوة والفواحات، يليها قطع الديكور المختلفة، كما أنّهم صنعوا عدة أشياء مميزة من الخزف المزخرف مثل مقابض الأبواب والأدراج، واستيكرات للثلاجة من الخزف.

ورش فخار بمناطق متعددة

وكشف أنّ كافة تلك الأشكال الخزفية الرائعة يتم تصميمها في ورش الفخار الخاصة به في قرية تونس، والنصف الآخر يتم تنفيذه في ورش خاصة بهم في محافظة القاهرة.