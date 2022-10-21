فيلم Black Adam يخيب آمال النقاد ويحصل على إيرادات أقل من التوقعات

لم يحقق فيلم Black Adam ردود الفعل المتوقعة بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث تلقى مراجعات سلبية من النقاد على موقع التقييمات الشهير «Rotten Tomatoes» واصفين إياه بـ«خيبة أمل كبيرة» و«الأكثر إحباطًا على الإطلاق»، بعد حصوله على تقييم سلبي بنسبة 44% بناءً على 136 مراجعة، بمتوسط تقيمات 5.2 من 10.

وأعطت الناقدة ليز شانون ميلر، الفيلم درجة «B»، وقالت في مراجعتها: «يقدم الكثير من اللحظات الممتعة، ولكن محاولة صناع الفيلم على المزج بين تقديم فيلم للعائلة وبين تقديم البطل الذي يقتل الناس بشكل مباشر أدت إلى حالة من الفوضى داخل العمل».

بينما منحت الناقدة راشيل لابونتي الفيلم 2.5 من 5، بسبب الحبكة المتكررة على حد تعبيرها، موضحة: «الفيلم أحد أكثر القصص المربكة للأبطال الخارقين، قصته مليئة بالأحداث ومشوشة، أما المؤثرات البصرية غير جاذبة وتمتص البهجة من كل مشهد قتال».

وسيبدأ عرض فيلم Black Adam في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل في أكثر من 4350 دار عرض في أمريكا الشمالية، ولم يسجل العمل إيرادات مرتفعة في الدول التي عرض بها حتى الآن، ومن المتوقع أن يحقق ما بين 50 إلى 60 مليون دولار إيرادات أولية، ليغطي ميزانية إنتاجه التي بلغت 195 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قصة فيلم Black Adam

وتنتمي فيلم Black Adam إلى أعمال الأبطال الخارقين ضمن عالم «DC» السينمائي، وتدور الأحداث حول «بلاك آدم» الذي يتم تحريره بعد 5 آلاف عام من سجنه، ليعود إلى العالم المعاصر لتحقيق العدالة بطريقته الخاصة مدعوما بالقوى الخارقة للملوك القدامى.

الفيلم من بطولة مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم دوين جونسون (ذا روك)، بييرس بروسنان، فيولا ديفيس، نواه سنتينيو، ألديز هودج ومروان كنزاري.

جائحة كورونا تؤجل موعد طرح Black Adam

كان من المقرر إطلاق فيلم Black Adam في 22 ديسمبر عام 2021، ولكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا إلى 29 يوليو 2022 ، وتم تأجيله للمرة الثانية في أكتوبر عام 2022، عندما عدلت شركة «Warner Bros» جدول إصدارتها بسبب أعباء صناع المؤثرات المرئية خلال فترة الجائحة.