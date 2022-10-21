أستاذ جغرافيا اقتصادية: 2 تريليون جنيه عوائد الرمال السوداء في مصر

كشف الدكتور عبد الحميد الصباغ، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية، ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، بجامعة كفر الشيخ، أن مشروع الرمال السوداء، بمحافظة كفر الشيخ، كنز كبير وثروة ضخمة حظيت بها مصر، وذلك لما يتوافر بها من مخزون للمعادن الثقيلة بكمية تقدر بنحو 300 مليون متر مكعب رمال سوداء عالية التركيز المعدني، وكذلك في باقي المواقع التي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن الثقيلة للرمال السوداء في مصر، لتحقق ثروة كعائد اقتصادي يقدر بنحو 2 تريليون جنيه.

كنز الرمال السوداء بمصر والبرلس

وأوضح الدكتور الصباغ، في تصريحات لـ«الوطن» أن الرمال السوداء بالبرلس، داكنة السواد وهو أمر يدل على أنها تحتوي على الكثير من الذهب الأسود للمعادن الثقيلة دون غيرها من الرمال السوداء في مواقع أخرى في مصر، وهو الأمر الذي يجعل الرمال السوداء بالبرلس بها الكثير من المعادن الثقيلة التي تدخل في صناعات السيارات، والسيراميك، وما يستخدم في مجال طب الأسنان، والبويات، والكريستال، ومعادن أخرى مهمة للغاية بكنز يقع في شمال محافظات الدلتا على سواحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ.

الرمال السوداء وفرص العمل

وأشار إلى أن مشروع الرمال السوداء سوف يحدث باقتصاد مصر نقلة كبيرة ويضعها على الخريطة العالمية في الدول المنتجة للمعادن الثقيلة والصناعات القائمة بها، والتي سوف توفر فرص عمل للآلاف من الشباب بصناعات محورية وتعود بالنفع على المناخ الاقتصادي على مدار نصف قرن.