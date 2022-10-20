خبير: مصنع الرمال السوداء دليل على الاستغلال الأمثل للموارد المصرية 

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن مصر تبذل قصارى جهدها لاستغلال كل مواردها وفتح قنوات لصناعات جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل الموارد من خلال مصنع الرمال السوداء، مؤكدًا أن ذلك سيحول شكل الصناعة بشكل كامل.

مصنع الرمال السوداء والاقتصاد المصري

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن استخلاص المعادن من الرمال السوداء بشكلها الأولي القابل للتصنيع يمثل فرصة كبيرة للغاية لجذب المزيد من التكنولوجيا والاستمارات الأجنبية للداخل المصري.

وتابع أن افتتاح المصنع سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وفرص التشغيل علاوة على دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن كافة تلك الأمور لها مردود إيجابي.

وأشار إلى أن الوصول إلى موارد مصر الصعبة واستغلالها بشكل مثالي عن طريق إظهار تلك الموارد بصورتها الأولية القابلة للتصنيع يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

المشروعات القومية توفر فرص عمل للشباب

واستكمل أن العالم يمر بأزمات متتالية في غاية الصعوبة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري عانى من أزمات كانت من الممكن أن تؤثر عليه سلبًا بشكل كبير لولا تدخل القيادة المصرية وبذل جهود كبيرة لتخطي كافة المشكلات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية افتتحت العديد من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية التي كان لها دورًا كبيرًا في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب سنويًا وتقليل نسبة البطالة.