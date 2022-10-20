أستاذ في «بحوث الزراعات بسخا»: مشروع الرمال السوداء قاطرة تنمية حقيقية

قال الدكتور حاتم أبوعالية أستاذ التنمية الريفية والاقتصادية، بمركز بحوث الزراعات بسخا، إن مشروع الرمال السوداء سيكون قاطرة تنمية حقيقية، لمدن الساحل بالبرلس، وبلطيم بصفة خاصة، بما له من مردود إيجابي في تنشيط حركة السياحة الداخلية بمصيف بلطيم، وكذلك التنمية الاقتصادية الريفية، لأنه سيدفع المستثمرين لإقامة المزيد من المنتجعات السياحية لتوفير خدمة فندقية جديدة قريبة من المشروع.

الرمال السوداء توفر تنمية سياحية

وأوضح «أبوعالية»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شواطئ البرلس تتميز بمناخ معتدل صيفًا، وممطر دافئ شتاء، كونها تطل على البحر المتوسط، كما بها أصناف عديدة من أشجار النخيل المثمرة، والآلاف من أفدنة البساتين التي تزين الشواطئ، وبها عدد كبير من التلال الرملية التي تحافظ على التغيرات المناخية البيئية، وتعد مقصدا لرحلات اليوم الواحد والتي سوف تنشط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

مصنع الرمال السوداء

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية افتتح أمس مشروع الرمال السوداء بأرض «ملاحة منيسي»، الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، والذي تبلغ مساحته 80 فدانًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 200 مليون دولار، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل للشباب.