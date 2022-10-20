«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن».. «الرمال السوداء دهب فوق الأرض»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة والإعلامية أمل صالح، والمُذاع على شاشة extra news، الملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم بجريدة «الوطن» تحت عنوان «الرمال السوداء.. دهب فوق الأرض».

عناوين الصفحة الأولى

- «السيسي» في افتتاح مصنع البرلس: القطاع الخاص مدعو للاستثمار في الثروة المعدنية.

- الرمال السوداء.. «دهب فوق الأرض».

- المؤتمر الاقتصادي ينطلق «الأحد».. و«لجنة فنية» تفحص 300 مقترح لتقديمها للحكومة.

- «عفو.. ودمج».. للحياة وجوه كثيرة.

- حزب «الجيل» يعرض مطالبه من الحوار الوطني في ندوة «الوطن».

- بتوجيه رئاسي.. «التحالف الوطني» يطلق «ستر وعافية».

- «نقل النواب» توافق على إعادة تنظيم النقل النهري.

- «القاهرة الإخبارية » حلم تأخر سنوات.. وشعارها «قمة الانتماء».

زقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ مشروع الرمال السوداء جديد وبكر، ولأول مرة يتم في مصر بشكل مؤسسي وكياني، والدولة المصرية عملت في آخر 4 سنوات على تحقيق أحلام المصريين وتنفيذ المشروع، وبالفعل أعدت دراسات الجدوى.

وأضاف أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بشكل مباشر بأن تكون دراسات الجدوى متاحة للقطاع الخاص، متابعا: «هذا المشروع سيكون مفيدا للغاية، خاصة على مستوى فرص العمالة، حيث تشهد كفر الشيخ عددا من المشروعات العملاقة مثل بركة غليون وغيرها، وبعد أن كانت كفر الشيخ من موارد الهجرة غير الشرعية تغير هذا الأمر تماما وبلغت نسبة الهجرة غير الشرعية فيها 0%».