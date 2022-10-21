الأقصر تستعد لأمطار الشتاء بالتطهير ورفع حالة الطوارئ

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأقصر، استعداداتها المكثفة لتطهير شبكات الصرف وتطهير جميع بالوعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي مع مستوى الطبقة الأسفلتية تحسبا لحدوث أي انسدادت بشبكة صرف المدينة وإمتصاص أي تراكمات للمياه بكورنيش النيل وشوارع المدينة المختلفة بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الأحياء والمرور ومديرية الطرق بالأقصر.

استقبال فصل الشتاء

وأوضح المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، حيث إن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة التي تستقبلها شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ أثناء التعامل مع الأمطار.

سقوط الأمطار

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت أمس، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع أنحاء الاقصر، على فترات متقطعة على مدار اليوم، يصاحبها رياح متوسطة وغيوم تكسو سماء المدينة، كما تشهد المدينة انخفاض تدريجيا في درجات الحرارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات سقوط الأمطار ومدى كثافتها.