«الأقصر التكنولوجية»: نسعى لإنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا متميزا 

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، انتظام الدراسة في يومها الثالث، لأول مرة للعام الجامعي 2022 - 2023، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، ورافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس.

حوار مع الطلاب

وتفقد رئيس الجامعة، المُدرجات والقاعات الدراسية، وأجرى حديثًا مع عدد من الطلاب، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مؤكدا على أهمية تواجد أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها.

وقال «زين الدين»، إن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022 /2023، ومنها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبرنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وبرنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

5 كليات و20 برنامجا

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة بها كليتان، ونتطلع في المستقبل القريب، إلى إنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا، بعد توافر الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن البرامج الجديدة توافق احتياجات سوق العمل بالأقصر ومحافظات الصعيد، والتخصص التكنولوجي، لافتا إلى أن آلية فتح برامج جديدة يكون من خلال استبيان لأصحاب المصلحة في المناطق الصناعية وحاجتها لتخصصات تكنولوجية معينة.

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، وتقع الجامعة بمدينة طيبة شمال الاقصر، على مساحة 130 ألف متر مربع.