ضبط 12 كيلو حشيش بـ«مليون جنيه» في الأقصر

ضبط رجال الشرطة في الأقصر، كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية، بقصد الاتجار بها، وبلغت قيمة المضبوطات نحو مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 12 كيلو حشيش

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الأقصر، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، كما جرى ضبط كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.