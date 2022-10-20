سقوط أمطار على أنحاء متفرقة في الأقصر.. طقس متقلب وغيوم

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة في عدة مناطق بالمحافظة، وغيومًا خفيفة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وطقس متقلب على معظم أنحاء المدينة، على فترات متقطعة الشروق وحتى الآن.

سقوط أمطار على الأقصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت توقعات حالة الطقس اليوم في الأقصر، اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارةعلى شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح على عدة مناطق من شمال الصعيد.

خطة استعدادا لمواجهة موسم هطول الأمطار والسيول

وفي سياق متصل، وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، خطة استعدادا لمواجهة موسم هطول الأمطار والسيول، تضمنت تطهير مخرات السيول وتطهير البالوعات وبيارات الصرف الصحي وصيانة ورفع كفاءة جميع محطات الرفع الكبرى، ووضع خطة تمركز سيارات ومعدات الشفط في المحاور والميادين الرئيسية.

كما أجرت الشركة صيانة وتطهير وتنظيف لكل مآخد مياه الشرب، منعا لتسرب المواد البترولية، وذلك عبر وضع حواجز لمنع دخول أي شوائب او مواد ملوثة، وذلك في إطار خطة الشركة في الاستعداد للموسم السياحي الشتوي.