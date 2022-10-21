استهداف زراعة 58 ألف فدان من محصول البنجر في الشرقية

تشهد هذه المرحلة حصاد المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها في الشهور السابقة، وحصد المزارعون في محافظة الشرقية عددا من المحاصيل الزراعية كالقطن، الأرز، الذرة والسمسم، بينما تستعد الحقول لزراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية كمحصول القمح والبنجر.

أكد المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» أن الحقول الزراعية تنتهي من حصاد المحاصيل الزراعية الصيفية، كالقطن، الأرز، الذرة والسمسم وغيرها من المحاصيل التي حظت المحافظة بزراعتها هذا العام، فيما تستعد لزراعة المحاصيل الشتوية كالقمح.

زراعة 80 ألف فدان من محصول البنجر

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى أن مديرية الزراعة تستهدف زراعة 80 ألف فدان من محصول البنجر لافتا إلى توقع زيادة المساحة بواقع 5 أفدنة ليصل الإجمالي نحو 85 ألف فدان في نطاق المحافظة، موضحا أن البنجر محصول استراتيجي هام إذ يعد المنتج الأول للسكر كما يدخل في صناعات أخرى.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن محصول البنجر يتم زراعته في شمال الشرقية بشكل مكثف عن باقي مناطق المحافظة جغرافيا، لافتا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها تتراوح ما بين 80 إلى 85 ألف فدان بمحصول البنجر في العام الحالي، موضحا أنه تم بالفعل بدء زراعته منذ أول أكتوبر الجاري ويستمر زراعته حتى منتصف نوفمبر من قبل المزارعين.

زراعة البنجر بالشتلات أو البذور

وأشار إلى كيفية تجهيز الحقل لزراعة البنجر، إذ يبدأ المزارع بحرث الحقل وتسوية التربة ثم مد التربة بالأسمدة من نوع «سوبر فوسفات»، كما يتم تقسيم الأرض بطريقة هندسية إلى قنوات وبتون بواقع 10 مترات كطول للخط للتحكم في عملية الري، ويتم زراعة البذور بعد نقعها في الماء لفترة زمنية محددة أو يتم زراعة شتلات النبات.