السجن المشدد للمتهمين باختطاف مفتش ضرائب في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، المتهمين باختطاف مفتش ضرائب في مركز الحسينية بالمحافظة، وسرقة أغراضه وممتلكاته بالإكراه وتعريض حياته للخطر، بالحكم بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع حضوريا، و10 سنوات مشدد للمتهمين الخامس والسادس والسابع غيابيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار.

أحداث القضية تعود لمارس 2022

ترجع أحداث القضية رقم لعام 5524 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية، لشهر مارس من العام 2022، وكانت النيابة العامة بشمال الزقازيق، أحالت المتهمين في القضية وهم: «السيد، حسن، عبدالخالق، عبدالحميد، جهاد، سعيد، محمد، علي، إبراهيم» لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها السابق، في قضية ترويع مفتش ضرائب وسرقته بالإكراه وسرقة مبلغ مالي 38 ألف جنيه وسرقة الهاتف المحمول خاصته.

تفاصيل أمر الإحالة لمحكمة جنايات الزقازيق

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستخدام القوة والعنف ضد المجنى عليه «عاطف س» البالغ من العمر 51 عامًا، ويعمل مفتش ضرائب، وقاموا بإخافته وإلحاق الأذى به، وسرقته بالإكراه، فى محافظة الشرقية مستخدمين سلاح أبيض وترويعه، وجرى احتجازه عدد من الساعات لترهيبه واستولوا على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وتم تقديمهم للمحاكمة.