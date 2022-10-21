تشييع جنازة النائبة ابتسام أبو رحاب بالوادي الجديد

توفيت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات بالقاهرة، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم الجمعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

نشأة النائبة ابتسام أبو رحاب

نشأت النائبة ابتسام أبو رحاب ابنة محافظة الوادي الجديد، في قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، وعرفت التفوق منذ صغرها فكانت أول سيدة في محافظة الوادي الجديد تلتحق بكلية الهندسة المدنية بجامعة أسيوط.

مناصب تولتها النائبة

شغلت النائبة ابتسام أبو رحاب العديد من المناصب بعد تخرجها من كلية الهندسة، وبدأت حياتها السياسية والنيابية كعضو مجلس محلي بمحافظة الوادي الجديد وممثلة عن المرأة الواحاتية في أواخر السبعينات.

عملت النائبة ابتسام أبو رحاب رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد منذ عام 2000 وحتى 2007، كما تم انتخابها لمنصب الرئيس المالي لاتحاد إقليم العالم العربي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة سنة 2007، والذي كان يشمل 180 دولة عربية وأجنبية، كما تولت منصب رئيس مجلس إدارة لعدد 4 جمعيات أهلية في مجال الخدمة العامة وخاصة منصب المرأة وذلك لمدة 15 عاماً، وشغلت بالنهاية عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ضمن قائمة حزب مستقبل وطن، ومن المتعارف عليها أنها محنكة وفصيحة اللسان وسياسية من الدرجة الأولي.