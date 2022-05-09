الموت يفجع الفنان محسن منصور.. موعد ومكان الجنازة

خبر محزن على الوسط الفني، حيث أن الموت يفجع الفنان محسن منصور في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الاثنين، وذلك بعد وعكة صحية شديدة تعرض لها مؤخرًا.

موعد ومكان جنازة الفنان محسن منصور

يبحث الجمهور عن موعد ومكان جنازة الفنان محسن منصور، وكتب محسن منصور عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «توفي إلى رحمة الله والدي اليوم وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة»، هكذا أعلن الفنان محسن منصور وفاة والده دون كشف أسباب الوفاة.

نجوم الفن ينعون الفنان محسن منصور

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، وتعليق آخر من الفنان عمرو عبد العزيز: «لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة يارب العالمين».

وفاء عامر تقدم واجب العزاء لـ محسن منصور

وقدمت الفنانة وفاء عامر واجب العزاء للفنان محسن منصور بعد وفاة والده: «لا حول و لا قوة الا بالله، خالص العزاء»، ونعى الفنان حسام داغر قائلا: «لا إله إلا الله البقاء لله يا محسن يا حبييي شد حيلك»، وقال الفنان عمر رمزي: «لا حول ولا قوه إلا بالله، الله يرحمه يغفرله ويسامحه، ويضاعف عمله الصالح بصدقاتكم، وينفعكم بدعاه ليكو».

أخر أعمال الفنان محسن منصور

آخر أعمال الفنان محسن منصور، مسلسل الفرح فرحنا، وهو من بطولة عبير منير، أحمد محارب، عارفة عبد الرسول، إيمان السيد، سليمان عيد، دينا محسن، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج معتز التوني.