زكي القاضي: التعاون بين «ابدأ» و«حياة كريمة» سيطور القطاع الصناعي في مصر

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّه لو تم تطبيق كل تفاصيل مبادرة «ابدأ»، فإن قطاع الصناعة في مصر لن يحتاج إلى أي شيء أخر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «نتحدث عن تداعيات اقتصادية كثيرة في هذه المرحلة، ولا نحتاج إلا إلى تنفيذ أهداف مبادرة ابدأ، لأن قطاع الصناعة هو الذي نحتاجه في مختلف القرى وأنحاء الجمهورية».

تسويق المنتجات المختلفة

وتابع أن مبادرة «ابدأ» يجب أن تعمل على تسويق المنتجات المختلفة بالتعاون مع الشركات الأخرى، مشيرًا إلى أن المبادرة تضم خبراء من الخارج يمكن الاستفادة منهم لتطوير الأدوات، وإذا تم تنفيذ هذه الأهداف بالقرى بالتعاون مع «حياة كريمة»، فإن القطاع الصناعي سيتطور بشكل أفضل.

جهد عظيم

وأشار، إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة تبذل جهدا عظيما طوال المرحلة الماضية، وتعتبر من أبرز منجزات المرحلة، لافتًا إلى أن التحالف مع المؤسسة حل سحري للغاية لأي قطاع: «لدينا 60 مليون مواطن مصري يمكننا خدمتهم من خلال هذه المؤسسة والمبادرة، فالعمل لا يكون ربحيا في المقام الأول، لكنه عمل مجتمعي».

وأكد، أن مشروع ابدأ يتوافق مع سياسة حياة كريمة، حيث يعمل على تطوير أدوات الأفراد في القرى ويحل أزمات المصانع ويدعم السيدات المعيلات لتعظيم أرباحهن.