توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في السويس

شهد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وصول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي بلغت 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة.

وصول الصكوك لمستحقيها

وأكد وزير الأوقاف على الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لضمان وصول صكوك الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والمتعففين والفقراء.

حتفالات السويس بعيدها القومي

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لمحافظة السويس، في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي الـ49 لانتصارات شعب السويس البطل على العدو الإسرائيلي في 24 أكتوبر 1973.

افتتاح مسجدين بحي عتاقة

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، استقبل اليوم الجمعة، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بالديوان العام للمحافظة بحي السويس.

وخلال الزيارة، تم افتتاح مسجد الرحمة بمدينة السلام 2 بحي عتاقة، وأداء صلاة الجمعة به، وكان في استقبالهما الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.