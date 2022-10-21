وزير الأوقاف ومحافظ السويس والمفتي يفتتحون مسجد الرحمة بـ«عتاقة» اليوم

يفتتح اليوم الجمعة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، مسجد الرحمة بحي عتاقة في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي الـ49 لانتصارات أبناء السويس على العدو الإسرائيلي في 24 أكتوبر عام 1973.

ويستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بالديوان العام للمحافظة بحي السويس، ثم يتوجهون بعد ذلك لافتتاح مسجد الرحمة وأداء صلاة الجمعة به.

ذكرى تصدى المقاومة الشعبية للعدوان

وتحتفل محافظة السويس كل عام في 24 أكتوبر بعيدها القومي، والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة، وتلقين قوات العدو، درسا في الاستبسال والتصدي للمعتدي، وإلحاق خسائر فادحة بين قواته في العتاد والأفراد.

سهام نارية وعروض سمسمية في احتفالات العيد القومي

وأعلنت محافظة السويس أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هذا العام سوف يقام مساء الاثنين 24 أكتوبر، حيث يشهد ممشى أهل السويس طابور عرض سيارات الظهور وعرض لفرقة السمسمية ثم إطلاق السهام النارية.