تقرير: انتعاشة مرتقبة في إنتاج السيارات تعيد التفاؤل لمنتجي الصلب بـ2023

منحت الانتعاشة المرتقبة في قطاع إنتاج السيارات العالمي مصنعي الصلب بعض التفاؤل بشأن الطلب المتوقع خلال العام المقبل، في وقت يشهد قطاع التشييد والبناء أزمات في كبرى الاقتصادات ألقت بظلالها على توقعات الطلب في قطاع الصلب مستقبلا، بحسب تقرير منظمة الصلب العالمية.

وأضاف التقرير: بشأن مؤشرات الطلب، فقد استمر انتعاش صناعة السيارات العالمية خلال النصف الأول من عام 2022، في ظل الرياح المعاكسة المرتبطة إلى حد كبير بقيود سياسة «صفر كوفيد» التي تطبقها الحكومة الصينية، واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة.

ارتفاع إنتاج المركبات في الولايات المتحدة

وقال التقرير إن إنتاج المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة يستعد لاستمرار الصعود، بشرط استمرار انخفاض اختناقات العرض، حتى مع تباطؤ قطاع التصنيع على المستوى الأوسع بشكل حاد، موضحا أنه في دولة المكسيك، وبعد الأداء الضعيف في عام 2021، من المتوقع أن يُظهر إنتاج السيارات نموًا قويًا في عامي 2022 و2023 على خلفية التخفيف التدريجي لنقص أشباه الموصلات.

زخم قوي في السيارات الهندية

وبالنسبة للهند، يقول التقرير إن الزخم لإنتاج سيارات الركاب قوي، ومن المتوقع أن يظل جيدا وفقا لما تظهره الطلبات القوية والتحسن في إمدادات الرقائق الدقيقة، وفي كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يظهر إنتاج السيارات نموًا حيث هدأت اضطرابات سلسلة التوريد إلى حد ما.

أما في ألمانيا واليابان، فإن انتعاش قطاع السيارات يتم بوتيرة أبطأ، مع توقع تحسن أكثر وضوحًا في عام 2023، بينما في روسيا، انخفض إنتاج سيارات الركاب مع ضعف الطلب والنقص الحاد المتزايد في المكونات.

يتوقع التقرير تحسن الطلب على الصلب من جانب منتجي السيارات، حيث أصبحت اضطرابات سلسلة التوريد أقل حدة في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يظهر الوضع مزيدًا من التحسن في عام 2023، لكن في الوقت ذاته يرى التقرير أن ارتفاع التضخم وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على ميزانيات الأسر، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل السيارات أقل تكلفة، وهما عاملان ق يؤديان إلى تراجع في جانب الطلب ما يؤدي إلى إضعاف انتعاش الإنتاج.

ووفقا للتقرير فقد اكتسب إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية زخمًا، خاصة في الصين وأوروبا، ففي الصين، قفز إنتاج المركبات الكهربائية بنسبة 120% إلى 3.28 مليون وحدة، وهو ما يمثل 22.5% من إجمالي إنتاج المركبات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.