رابطة تجار السيارات: نتوقع تراجعا في أسعار «الأوفر برايس» في الفترة المقبلة

أشاد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بمبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، قائلاً: «قرار رائع وفكرة خارج الصندوق، والدولار هو السبب الرئيسي للقرار».

سوق السيارات ضعيف وتراجع في المبيعات

وأضاف «أبوالمجد»، خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن سوق السيارات ضعيف، ويوجد تراجع في المبيعات أكثر من 22%، لعدة أسباب منها تجاوز الأسعار قدرة المواطن إضافة لتوفير الرقائق الإلكترونية.

ولفت إلى أن مقارنة أسعار السيارات في مصر والخليج يجب أن تكون عادلة، متوقعًا تراجع ملموس في «الأوفر برايس» الفترة المقبلة.

إعفاء سيارات المواطنين بالخارج من الجمرك،

وأشار إلى أهمية استجابة المغتربين المصريين بمبادرة إعفاء سيارات المواطنين بالخارج من الجمرك، قائلا: «لازم نتكلم مع المستهلك بشفافية، ولو استجاب لهذا القرار 5% يعني 700 ألف سيارة، ولو استجاب 1% يعني 140 ألف سيارة، حيث يوجد 14 مليون مغترب مصري بالخارج، ومصر كلها تستورد 120 ألف سيارة فقط».