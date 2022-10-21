«دهب الفلاح».. حصاد 18 ألف فدان من محصول السمسم في غيطان الشرقية

يعد السمسم من المحاصيل الصيفية المهمة التي تجني ربحا عاليا، لا سيما بعدما شهد إقبال المزارعين على زراعته بعدما حققوا منه أرباحا مُرضية في العام الماضي، وكانت الشرقية الأكبر حظا في زراعته بمساحة 18 ألف فدان عام 2022، وتنتهي هذه الأيام الحقول الزراعية بنطاق المحافظة من حصاده.

السمسم محصول اقتصادي ومربح

وأوضح حسين طلعت، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»: «المحافظة حظت هذا العام بزراعة نحو 18 ألف فدان»، لافتا إلى إقبال المزارعين على زراعة السمسم نظرا لما حصدوه من أرباح بعد انتهاء الموسم الماضي، معلقا: «السمسم محصول اقتصادي مربح».

أهم المناطق التي تشتهر بزراعة السمسم

ولفت وكيل مديرية الزراعة في حديثه لـ«الوطن» إلى أن زراعة السمسم اقتصادية وغير مكلفة وفي حال اهتمام المزارع بالمحصول يجني ربحا كبيرا منه، موضحًا: «المراكز التي ترتكز زراعة السمسم بها هي مشتول السوق، بلبيس وأبو حماد وبعض القرى بمركز الزقازيق».

120 يوما عمر محصول السمسم

وأشار وكيل زراعة الشرقية إلى أن الفترة الزمنية التي يبقى فيها السمسم في الحقل لا تزيد عن أربعة أشهر، إذ تبدأ زراعته في منتصف شهر أبريل وتنتهي في آواخر شهر مايو، بمتوسط عمر 120 يوما للمحصول وهي فترة قصيرة بالنسبة لدورته الزراعية مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى.