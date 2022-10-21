نقل خطيب مسجد ببني سويف لعدم التزامه بالزي الرسمي المقرر من «الأوقاف»

قررت مديرية الأوقاف ببني سويف، نقل خطيب مسجد بمدينة بني سويف، وخصم شهر من «المكأفاة»، بسبب مخالفته الزي المقرر من وزارة الأوقاف، واراتدائه القميص والبنطلون عند صعوده المنبر.

التحقيقات تكشف مخالفة أمام المسجد للزي الرسمي لأئمة الأوقاف على المنابر

وتبين من تحقيقات مديرية أوقاف بني سويف أن خطيب المسجد بالمعاش ويعمل بالمكأفاة وكان إمام مسجد قبل خروجه على المعاش ويعلم القواعد المنظمة لصعود المنبر وهي ارتداء الجلباب أو الزي الرسمي؛ ولكنه اعتاد صعود المنبر بالقميص والبنطلون وهو زي مخالف لتعليمات وزارة الأوقاف.

افتتاح مسجد النور بصفط بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه

وفي السياق ذاته أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، لافتتاح مسجد النور بقرية صفط الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 345 مترا «إحلال وتجديد» وبتكلفة 2.5 مليون جنيه «جهود ذاتية»، وذلك في حضور المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع «مراحل بناء الشخصية كما بينتها السنة النبوية».

وفي سياق متصل أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، حيث تناولت الخطبة موضوع الخطبة «مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية».