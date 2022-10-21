وزير التعليم: «تقنين السناتر» لصالح الطلاب.. حصة المعلم الخصوصي تصل لـ20 ألف جنيه

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن خطته لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية تعتمد على «حوكمة السناتر»؛ مضيفا أنه سيضع ضوابط خاصة لتسعيرة الحصة المدرسية لصالح الطالب وولي الأمر.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هل يعقل أن تصل حصة المعلم في السنتر إلى أكثر من عشرين ألف جنيه؟ ولكن عندما نحدد سعر الحصة بـ500 جنيه على سبيل المثال ويشترك 10 طلاب في دفعها، يصبح نصيب كل منهم 50 جنيها، وعندما يشترك 50 سيدفع كل واحد منهم عشرة جنيهات فقط.

نعمل لصالح الطالب وولي الأمر

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يعمل لصالح الطالب وولي الأمر من ناحية، على أن يسدد صاحب «السنتر» الضرائب المستحقه عليه من ناحية أخرى، وبذلك تصبح الأرباح التي يحصل عليها المدرس في مراكز الدروس الخصوصية «معقولة».

مجموعات الدعم بديل آمن لمراكز الدروس الخصوصية

وعن عمل المجموعات الدراسية المذمع إنشاؤها تحت اسم مجموعات الدعم، أكد حجازي، أنها ستكون جاذبة للطلاب وبديل آمن لمراكز الدروس الخصوصية.