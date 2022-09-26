رضا حجازي: نسعى إلى تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم بين البلدين.

تقديم مناهج دراسية جديدة

ورحب الدكتور رضا حجازي، بالحضور، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير التعليم في مصر التي تهدف إلى تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.

المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة

وتطرق الوزير إلى أن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، قائلًا: «المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة في ظل الإقبال الشديد عليها، ما يؤكد ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية، ونسعى إلى التوسع في إنشائها خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن هناك برنامجًا وطنيًا لتدريب المعلمين يتم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، ويهدف إلى تحسين ممارسات التدريس والتدريب ورفع مستوى اللغة الإنجليزية والقدرة التعليمية للمعلمين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، إن القاهرة قامت بإجراءات مكثفة في تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم يعد نقطة مهمة للغاية في تاريخ العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشاد السفير البريطاني، بالمناهج الجديدة التي تطبقها مصر في نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقدم العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين في العديد من التخصصات.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة إيمان صبري مديرة إدارة التعليم الخاص والدولي، واليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني، وروث كوكس نائب رئيس المركز، وفاخر جيفري مدير مركز الامتحانات بالمركز، وهالة أحمد مديرة البرامج بالمجلس، وشيماء البنا مديرة برنامج التعليم بالمركز.