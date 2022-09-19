رضا حجازي يثمن دور تنسيقية شباب الأحزاب في ملفات التعليم

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بديوان عام الوزارة.

ورحب الوزير، بالحضور، مثمنًا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفترة الأخيرة في ملفات التعليم، آملاً إلى استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية في العديد من الملفات.

تطوير التعليم مستمر لأنه خطة دولة

وأكد الوزير أن تطوير التعليم مستمر لأنه خطة دولة، مشيرًا إلى أنّه لا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير، ولا بد أن يصل إلى المدرسة وهذه هي الخطة التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

دمج المواد الرقمية المعرفية

أوضح أنه يجرى دمج المواد الرقمية المعرفية بقنوات مدرستنا والمنصات التعليمية مع البرامج الدراسية داخل المدرسة بآليات على الأرض.

وهنأ الوفد الدكتور رضا حجازي بمناسبة ثقة القيادة السياسية فيه واختياره وزيرًا للتعليم، مؤكدين حرصهم على التواصل بصفة دائمة مع الوزارة في العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري.

وضم الوفد، النائب عمرو يونس، وطاهر أبو زيد، والنائب عمرو درويش، والنائبة رشا فايز، والنائب أحمد قناوي، والنائب أحمد فوزي، والنائب محمود تركي، ومحمود رمزي، وأحمد البشبيشي.