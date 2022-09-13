رضا حجازي من السويس: كرامة المعلم محفوظة ومصانة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في أول زيارة له لمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، أن كرامة المعلم محفوظة ومصانة، لأن المعلم لن يؤدي دوره في العملية التعليمية إلا إذا كانت كرامته محفوظة من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

هدف الوزارة الحفاظ على كرامة المعلم

وأكد «حجازي»، خلال لقاء مع محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر والقيادات التعليمية بالمحافظة، أن هدف الوزارة هو الارتقاء بالعملية التعليمية، ووضع معايير وأسس تحفظ للمعلم قيمته التعليمية وكرامته الأدبية وتهيئ للطلبة مناخًا تعليميًا متميزًا.

وقال الوزير: «إن وظيفة المعلم من كرامته، ولن يؤدي دوره في الفصل إلا إذا كانت كرامته محفوظة ومصانة»، لافتا أن خطته خلال المرحلة القادمة تستند على عدة محاور أهمها تحسين أوضاع المعلمين.

حجازي: أنا في الأصل كنت معلمًا

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في الأصل كان معلمًا وأستاذًا بمدرسة، قبل أن يصبح أستاذًا بالجامعة، لذلك يدرك جيدًا قيمة المعلم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع وزير التربية والتعليم بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، ناقش خلاله استعداد محافظة السويس للعام الدراسي الجديد، وتعرف الوزير على موقف المدارس التي تشهد أعمال تطوير، ووجه بضرورة إنهاء جميع الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد.