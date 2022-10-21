«حرب الشائعات» ندوة لوحدة مكافحة التطرف الفكري في جامعة الزقازيق

نظمت وحدة مكافحة التطرف الفكري بجامعة الزقازيق، ندوة بعنوان «التنمر الإلكتروني وحرب الشائعات» وذلك بكلية الزراعة برعاية الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية وحضور الدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون البيئة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق الدراسية المختلفة والعاملين بالكلية.

جرائم التنمر الإلكتروني

أدار الندوة الدكتور محمد عيد عتريس مدير الوحدة وحاضر خلالها الدكتور علي عبدالمنعم نائب مدير الوحدة، وناقش خلالها عدة محاور تناولت حرب الشائعات وجرائم التنمر الإلكتروني ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بحرب الشائعات، كما تحدثت الباحثة سلمى عبدالعزيز عن تعديل السلوك المنحرف بوجه عام والتنمر الإلكتروني بوجه خاص وأسبابه وآليات علاجه.

وتضمنت الندوة حوارا مفتوحا بناء وفعالا مع الطلاب حول موضوع الندوة بالإضافة إلى القضايا والموضوعات التي تواجههم والرد على استفساراتهم مما لاقى استحسان الطلاب في جامعة الزقازيق ورغبتهم في عقد المزيد من هذه الندوات.

تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى الشباب

تجدر الإشارة إلى أن وحدة مكافحة التطرف الفكري أحد أهم الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والتي لها دور توعوي مؤثر في تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى الشباب وآليات مواجهة هذه الأفكار ونشر قيم السماحة والحب والإخاء والتعاون كما أوصت بها الأديان السماوية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق وإشراف الأستاذة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خطته التوعوية لطلاب وطالبات الجامعة حول القضايا المجتمعية التي ظهرت مؤخرا بين فئات قليلة من المجتمع.