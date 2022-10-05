نتيجة معادلة كلية الهندسة جامعة الزقازيق.. خطوات وطريقة الاستعلام

يسعى طلبة الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية الحاصلين على شهادة الدبلوم للعام الدراسي 2022 - 2023 وخضعوا لامتحانات معادلة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق لعام 2022، لمعرفة نتائج المعادلة، لتحديد مصيرهم الدراسي بشأن استكمال دراستهم الجامعية والالتحاق بكلية الهندسة.

نتيجة معادلة كلية الهندسة جامعة الزقازيق

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أنه ستجري إتاحة نتيجة معادلة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق 2022، عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال الأيام المقبلة.

طريقة معرفة نتيجة معادلة كلية الهندسة

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، أن الطلاب يمكنهم معرفة نتيجة معادلة كلية الهندسة، بالدخول على رابط المجلس الأعلى للجامعات معادلة كلية الهندسة، واتباع الخطوات وكتابة البيانات الأساسية للطالب، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لمجلس الجامعات الأعلى.

- الضغط على الاستعلام لمعرفة نتيجة المعادلة الخاصة بكلية الهندسة.

- كتابة جميع البيانات التي يتطلبها منك الموقع في الأماكن المخصصة إليها.

- الضغط على إظهار النتيجة.

وكان طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية، أدوا امتحانات معادلة كلية الهندسة، في 6 مواد (اللغة الإنجليزية - الميكانيكا - الفيزياء - رياضة 1 «جبر وهندسة» - رياضة 2 «التفاضل والتكامل» - الكيمياء).

استيفاء المستندات

وجاء ذلك بعدما استوفى الطلاب المستندات المطلوبة للتسجيل في معادلة كلية الهندسة 2022، ومنها دفع رسوم التسجيل وتحميل المستندات بتنسيق pdf، بما في ذلك إيصال الدفع وشهادة التأهيل الأكاديمي لطلاب الدبلومات التقنية وبطاقة الهوية.

المقصود بمعادلة كلية الهندسة

يشار إلى أن معادلة كلية الهندسة أو المسمي الوزاري «المسابقة المركزية والمسابقة الموحدة»، هي عبارة عن مسابقة يقيمها المجلس الأعلى للجامعات، بأداء امتحانات في مواد معينة، حال اجتيازها يمكن للطالب الالتحاق بكلية الهندسة مباشرة بعد ظهور النتيجة.