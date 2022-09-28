رئيس جامعة الزقازيق السابق: قريبي متوفى في حادث الغرق وليس ابني

نفى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق، وفاة نجله في حادث أطباء الحسينية، والذي وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص خامس في حادث الشرقية نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال «شعلان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتوفى في حادث الشرقية الشاب أحمد أشرف شعلان، ومن عائلته، موضحًا: «أنا بحكم القرابة اعتبر جده، وهو حادث جلل وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته».

تفاصيل الحادث

ولقى 4 أشخاص في العشرينيات من عمرهم مصرعهم جراء انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «7162 ر ق»، وسقطت في ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

وأسفر حادث الشرقية عن مصرع كلا من: أحمد أشرف محمد علي شعلان 20 سنة وأحمد السيد عزت سلامة 21 سنة ومحمد محمود العريان 20 سنة ومحمد أيمن أحمد حسن 20 سنة، بينما أصيب في الحادث كريم أحمد السيد يوسف 20 سنة.

مصادر طبية: المصاب حالته مستقرة

وقالت مصادر طبية إن المصاب في الحادث حالته مستقرة، وخضع للإجراءات اللازمة له، وجرى احتجازه في المستشفى لحين الاطمئنان على صحته.