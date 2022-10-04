مستشفيات جامعة الزقازيق تطلب 160 طبيبا مقيما عن طريق الإعارة.. اعرف الشروط

أعلنت مستشفيات جامعة الزقازيق عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين بعدد 160 طبيباً، وذلك عن طريق الإعارة من الدرجة الثالثة التخصصية لمدة 5 سنوات.

وظائف شاغرة بمستشفيات جامعة الزقازيق

وذكرت المستشفيات أن الوظائف الشاغرة في الأقسام الإكلينيكية الآتية:

- الجراحة العامة 9.

- طب الطوارئ 4.

- جراحة الأوعية الدموية 3.

- جراحة الأطفال 3.

- جراحة التجميل والإصلاح 5.

- النساء والتوليد 8.

- طب الأطفال 7.

- الباطنة العامة 14.

- طب الأورام 3.

- المتوطنة 4.

- العصبية 3.

- النفسية 3.

- القلب والأوعية الدموية 5.

- الصدر 5.

- الروماتيزم والتأهيل 3.

- الجلدية والتناسلية 3.

- الباثولوجيا الإكلينيكية 9.

- طب وجراحة العين 5.

- الأنف والأذن والحنجرة 5 منهم 1 سمعيات و1 تخاطب.

- العظام 9.

- المسالك البولية 4.

- التخدير والعناية المركزة 20.

- الأشعة والتصوير الطبي 11.

- علاج أورام وطب نووي 3.

- جراحة المخ والأعصاب 6.

- جراحة القلب والصدر 6.

الشروط اللازمة لشغل الوظائف

- أن يكون من خريجي كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، بتقدير عام جيد على الأقل البكالوريوس، وجيد جداً على الأقل في مادة التخصص.

- ألا يكون قد مضى على انتهائه من قضاء فترة الامتياز أكثر من عامين حتى تاريخ النشر.

- ألا يكون قد تم تعيينه أو ترشيحه في وظيفة طبيب مقيم في التخصص المعلن عنه أو في تخصص آخر بالمستشفيات.

- تتعهد الطبيبات المتقدمات لشغل وظيفة طبيب تخدير أو أشعة بالعمل بالقسم مع علمهن بأضرار استنشاق الحوامل لمواد التخدير أو التعرض للإشعاع.

- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكذا لائحة المستشفيات وتعديلاتها وقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 6 يناير 2011، وقرار وزير التعليم العالي رقم 1161 بتاريخ 30 مايو 2011.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف مستشفيات الزقازيق

- شهادات البكالوريوس موضحاً بها التقدير العام ومجموع الدرجات.

- شهادة بتقديرات المواد.

- شهادة الميلاد أو مستخرج منها.

- شهادة الامتياز.

- بيان الجزاءات الموقعة عليه خلال فترة الامتياز.

- عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.

- الموقف من التجنيد.

- موافقة صريحة من جهة العمل لمن يعلمون بالحكومة أو قطاع الأعمال.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة بمزاولة المهنة الطبية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

كيفية تقديم طلبات شغل الوظائف الشاغرة

تُقدم الطلبات باليد باسم الأستاذ الدكتور المدير التنفيذي للمستشفيات إلى إدارة شئون الأطباء خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر 2022م.

ومن المقرر، أن تُعقد جلسة علنية يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر المقبل في العاشرة صباحاً بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد ويحضرها جميع المتقدمين لإبداء رغبتهم في الترشيح لإحدى الوظائف المعلنة، ويمكن لمن تحول ظروفه دون حضور الجلسة العلنية إرسال من ينوب عنه لإبداء رغبته في الترشيح بتوكيل موثق من الشهر العقاري، ولن يُقبل أي تعديل أو تبديل في تغيير الرغبة المقدمة بعد التوقيع بالجلسة.