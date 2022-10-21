زراعة الشرقية: حصاد 203 آلاف فدان من محصول الذرة.. الطن بـ 6 آلاف جنيه

حظيت محافظة الشرقية هذا العام بزراعة 218 ألف فدان من محصول الذرة الشامية موزعة ما بين زراعة الذرة الصفراء والبيضاء، والذرة النيلي في المراكز والقرى المختلفة، وحصدت المحافظة 203 أفدنة من محصول الذرة حتى الآن.

6000 جنيه سعر طن الذرة

وأوضح المهندس حسين طلعت، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى حصاد 203 فدان من الذرة الشامية من إجمالي 218 ألف فدان، لافتًا إلى تحديد سعر طن الذرة للمزارع بواقع 6000 جنيه لطن الذرة استرشادي مع الحفاظ على هامش ربح المزارع، معلقا: «تعهدت الدولة بتثبيت سعر طن الذرة، في حال التراجع عن السعر المتفق عليه».

وأشار حسين طلعت، إلى زراعة الذرة الشامية من النوع الأصفر بواقع 73 ألف و901 فدان، فضلا عن زراعة 158 ألف و259 فدانًا من النوع الأبيض الصالح للطعام والخبز على أن يباع طن الذرة بقيمة 6000 جنيه استرشادي، فيما حرصت الدولة على نظام الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح في الربح.

حصاد 203 فدان من الذرة بالشرقية

وأوضح حسين طلعت أنه جرى حصاد 134 ألف فدان من محصول الذرة الأبيض، فيما تم حصاد 69 ألف فدان من الذرة الأصفر مع تثبيت سعر الطن للبيع بقيمة 6000 جنيه استرشادي.

انتهاء موسم حصاد الذرة

وأوشك موسم حصاد الذرة على الانتهاء في حقول محافظة الشرقية الذي بدأ ضمن حصاد المحاصيل الصيفية، بينما تتجهز الحقول بنطاق المحافظة لزراعة المحاصيل الشتوية أهمها محصول القمح.