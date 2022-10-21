«التنسيقية» تنظم جلستين لتوعية المواطنين بالحوار الوطني في الشرقية والبحيرة

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، مع عدد من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية في إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها التنسيقية حول الحوار الوطني بهدف الاستماع للمشكلات التي يعانيها المواطنين والحلول المقترحة لمواجهتها.

الاستماع لشكوى مؤجري المحلات بسور السكة الحديد

تناول اللقاء الاستماع إلى شكوى مؤجري المحلات بسور السكة الحديد بمدينة ههيا ومشكلة غلق المزلقان الرئيسي لمحطة ههيا.

وصرح النائب نادر مصطفى، بأن أصحاب المحلات المؤجرة بسور السكة الحديد في ههيا يعانون من العديد من المشكلات المتعلقة برفع القيم الإيجارية بشكل مبالغ فيه خاصة بعد إغلاق المزلقان الرئيسى لمحطة السكة الحديد، مؤكدًا أهمية الاستماع لشكوى المواطنين من جميع الفئات كوسيلة للتعرف على أهم المشكلات التي يعانون منها، والتوصل لطرق علاجها.

فيما رحب الأهالي باهتمام النائب بالاستماع لمشكلاتهم، مؤكدين أنّ نزول المسؤولين التنفيذيين أو المسؤولين بالحوار الوطني للشارع وبين المواطنين سيكون له بالغ الأثر في حل مشاكل المواطنين وتوصيل أصواتهم لصناع القرار.

جلسة نقاشية بعنوان قضايا الحوار الوطني

كما انطلقت التنسيقية إلى محافظة البحيرة، حيث عقدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان «قضايا الحوار والوطني» بمركز أبو المطامير تضمنت لقاءات متعددة مع مجموعة من أفراد قبائل مركز أبو المطامير.

واستهدفت الجلسة، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني، وتطرقت لعدد من الموضوعات كأهداف الحوار الوطني، ومحاوره؛ وأهمية تفعيل مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والمجتمعية.

القوام الرئيسي للحوار الوطني أهم ما يشغل المواطنين

وأكدت «كليب»، أنّ المواطنين وآرائهم وكل مايشغلهم هو القُوام الرئيسي للحوار الوطني، وأن صوتهم مسموع، وأننا في لحظات فارقة ويجب جميعًا الإلتفاف حول الوطن.

وتفاعل الحضور مع المناقشة وطرح العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وطالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية، وأبدوا إعجابهم الشديد بحرص التنسيقية علي تبسيط المفاهيم للمواطنين واشراكهم في قضايا الحوار الوطني.

وصرحت نائبة التنسيقية، بأنّ الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018 م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

واقترحت كليب ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف الفئات والهيئات.