ضبط عنصر إجرامي بحيازته 90 كيلو بانجو و1566 قرصا مخدرا في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، حال استقلاله سيارة دون لوحات معدنية، وبحيازته كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام، و1566 قرص كبتاجون مخدر، وبندقية آلية وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

500 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وأضاف بيان وزارة الداخلية الرسمي، أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية، من حائزي ومُتجري المواد المخدر والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.