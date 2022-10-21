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الأوقاف تطلق مبادرة «حق الوطن» في جميع مساجد مصر بدءا من الجمعة

كتب:

إسراء سليمان
04:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

 تطلق وزارة الأوقاف مبادرة «حق الوطن» في جميع مساجد مصر بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ولمدة شهر كامل .

خطبة الجمعة القادمة 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف، تشمل المبادرة خطبة الجمعة المقبلة التي ستخصص للحديث عن «حق الوطن»، ويتبعها من السبت 29/ 10/ 2022م إلى الأربعاء 2/ 11/ 2022م الأسبوع الدعوي وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر.

المحاضرين 

ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره .

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.