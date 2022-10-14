موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «الأوقاف» تعلن خطب شهر ربيع الآخر

موضوع خطبة الجمعة القادمة هو آخر حلقة في سلسلة خطب شهر ربيع الأول 1444 التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وتناولت جميعها ملامح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف، ومن المقرر أن تتحدث الخطبة الرابعة يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أكتوبر موضوع «مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية».

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة فقد نشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ حيث تحدثت الجمعة الأولى بتاريخ 30 سبتمبر الماضي حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة، بينما تناول موضوع خطبة الجمعة الثانية يوم 7 أكتوبر الجاري موضوع بعنوان « هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء»، أما موضوع خطبة الجمعة الثالثة والتي كانت بتاريخ اليوم 14 أكتوبر والجمعة افتحدثت عن « فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)».

مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية

فيما يتناول موضوع خطبة الجمعة الرابعة والأخيرة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري موضوع « مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية» والذي من المقرر أن تعلن الأوقاف نص الموضوع وترجمته لعدد من اللغات كما فعلت في خطب سابقة.

موضوعات خطب شهر ربيع الآخر

وإضافة إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة، فقد أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ، حيث من المقرر أن تتحدث الجمعة الأولى بتاريخ 28 أكتوبر عن موضوع «أخلاقيات البيع والشراء» اما الجمعة الثانية بتاريخ 4 نوفمبر المقبل فتتحدث عن «الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية» فيما يتناول موضوع الجمعة الثالثة بتاريخ 11 نوفمبر « التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره» وأخيرا يتحدث موضوع الجمعة الرابعة بتاريخ 18 نوفمبر عن« الكسب الحلال».