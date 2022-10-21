جدول الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية.. سارة سحاب ومي فاروق

تنطلق بعد قليل، فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31، والمقامة في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، فقرات الحفل الغنائي المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

الفقرة الأولى

فقرة غنائية للفنانة سارة سحاب رفقة قيادة المايسترو سليم سحاب.

الفقرة الثانية

فقرة غنائية للفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي.

الفقرة الثالثة

فقرة موسيقية للفنان عازف الكمان محمد ظهير.

الفقرة الرابعة

فقرة موسيقية للفنانة مي فاروق تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى، بقيادة المايسترو زياد زيمان.

ويحتضن مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ويضم فاصلين، الأول بمشاركة التونسي محمد الجبالي، ومطربي الأوبرا مروة حمدي، ياسر سعيد، محمد الخولي وندى غالب، ويحيي الثاني الفنان خالد سليم.

تكريم 16 شخصية في افتتاح المهرجان

وكان مهرجان الموسيقى العربية، انطلق أمس، بتكريم 16 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، بتسليمهم أوسكار المهرجان، وشهادات التقدير.