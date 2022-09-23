مي فاروق: بدأت الغناء في عمر 8 سنين والتحقت بفريق سليم سحاب بالأوبرا

كشفت الفنانة مي فاروق تفاصيل احترافها للغناء، لافتة إلى أن والدها ووالدتها اكتشفوا موهبة صوتها منذ صفولتها ووقتها كان هناك كورالًا لأطفال الأوبرا برئاسة المايسترو سليم سحاب، واصطحبها والدها للأوبرا والتحقت بالكورال.

أول اختبار غناء غنيت لـ ليلى مراد

وأوضحت مي فاروق خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية «ON» أنها بدأت الغناء من سن 8 سنوات، وأحبته، لافتة إلى أن أول اختبار غناء لها كانت خائفة و«مرعوبة» وغنت وقتها أغنية ليلى مراد «اسأل عليا».

وقالت مي فاروق: «من وانا عندي 8 سنين بابا وماما اكتشفوا البداية كده وكان فيه وقتها كورال أطفال الأوبرا للمايسترو سليم سحاب، وكان عامل اسم كبير وقتها، وقالوا خليها تقضي وقت اللعب في حاجة مفيدة ومكنوش يعرفوا إنها هتقلب بجد في الأخر، وروحت الاختبار وكنت خايفة ومرعوبة، وغنيت أغنية ليلى مراد اسأل عليا».