غياب نجوم الغناء عن عزاء والدة ريهام عبد الحكيم.. مي فاروق وسليم سحاب أبرز الحضور

شهد عزاء والدة الفنانة ريهام عبدالحكيم، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالقاهرة، غياب عدد كبير من نجوم الفن والغناء المصري والعربي.

وكان أبرز الحاضرين حتى الآن الفنانة مي فاروق، والمايسترو سليم سحاب، والموسيقار خالد حماد.

مي فاروق أبرز وفاة والدة ريهام عبدالحكيم

وكانت الفنانة ريهام عبد الحكيم أعلنت وفاة والدتها، مساء الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وشاركت ريهام عبدالحكيم في دفن والدتها عقب تشيع جثمانها من احد المساجد بالقاهرة بحضور وزيرة الثقافة المصرية ايناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.

ريهام عبدالحكيم اختتمت مهرجان السويس

يذكر ان ريهام عبدالحكيم كانت شاركت مؤخرا في مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي أقيم في متحف السويس، والذي قدمت فيه نخبة من أهم وأشهر أغنياتها.