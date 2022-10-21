أبرز نتائج زيارة رئيس «الرعاية الصحية» إلى السويد.. مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز نتائج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى دولة السويد، والتي رافقه خلالها السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، والسفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر لدى السويد، والمستشار أحمد عبدالرحيم، المستشار الدبلوماسي بالسفارة المصرية في السويد، وخالد عبدالوهاب، مسؤول قطاع الأعمال والتعاون التجاري بالسفارة السويدية في القاهرة، ووفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، إضافة إلى أعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نتائج الزيارة، شملت الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE) للتعاون في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات، بالإضافة إلى الاتفاق مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسؤولين عن نظام التأمين الصحي بدولة السويد على 6 خطوات جادة، وتكوين مجموعات عمل مشتركة، لنقل التجارب الناجحة في نظام الرعاية الصحية السويدي بمستواه العالمي المتقدم إلى مصر، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات ومجالات التعاون المشترك مع هيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية بالسويد (National Board of Healthcare and Welfare).

وأضافت الهيئة، أن نتائج الزيارة تضمنت الاتفاق على 3 اتفاقيات تعاون بين الهيئة وكبرى الشركات السويدية الرائدة في مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة، لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث نظم وتقنيات الصحة العالمية، وهم، إنشاء أكاديمية تحت مُسمى «EHA GETINGE ACADEMY» بالتعاون مع شركة جيتينج (GETINGE) لتدريب الأطباء والتمريض على النظم العالمية لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وكذلك إنشاء مركز تدريبي متقدم لشركة إليكتا (ELEKTA) بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد للتدريب المستمر والمتقدم للأطباء، علاوة على التعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA) للتدريب المستمر والمتقدم للأطباء أونلاين، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد.

وتابعت: أنه تم الاتفاق مع شركة إليكتا (ELEKTA) لتدريب الأطباء بمستشفيات الهيئة على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، إضافة إلى الاتفاق مع أسترازينيكا (AstraZeneca) لاستمرار تدريب مقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتعزيز مفهوم الصيدلة الإكلينيكية بمصر.

الاتفاق على التعاون لإطلاق مبادرتين صحيتين بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأضافت الهيئة، أنه تضمنت نتائج الزيارة، الاتفاق على التعاون لإطلاق مبادرتين صحيتين بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، للكشف المبكر عن الأمراض، وتماشيًا مع جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وتشمل الأولى إطلاق مبادرة صحية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمحافظات المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركة إليكتا (ELEKTA)، ومبادرة صحية أخرى بالتعاون مع شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وذلك فضلًا عن استمرار التعاون مع أسترازينيكا بمبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

واستكملت الهيئة، أنه شملت نتائج الزيارة، الاتفاق على برنامج للتوأمة بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وجراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل مع نظيرهم بمستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، ومنها مستشفيات «النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية، وشرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء».

وأضافت، أنه شملت الزيارة الاتفاق على التعاون مع شركة جيتينج (GETINGE) لنقل خبراتها في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات، وإدارة دورة المريض داخل تلك الأقسام بطريقة مميكنة لأقسام العمليات بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى التعاون لتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والتخدير والحضانات بالمستشفيات، وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات المتطورة، والتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بالمستشفيات.

وتابعت: أنه شملت الزيارة الاتفاق على التعاون مع شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) في مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، كل ذلك بما يعزز الاستفادة من خبرات كبرى المستشفيات والشركات السويدية لإنجاز مشروع رفع كفاءة الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي طبقًا للمعايير والأكواد العالمية ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27»، وتعزيز جهود الدولة في التشغيل الأخضر المستدام للمنشآت الصحية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الزيارة تضمَّنت العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين بكبرى الشركات السويدية الرائدة في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك، لتشجيعهم على الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر، وفتح قنوات للتواصل لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الهيئة لتصبح بوابة أفريقيا والشرق الأوسط في القطاع الطبي ومستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية إلى مستشفيات الهيئة، لتصبح أداة الدولة المصرية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة بعد ما شهده قطاع الرعاية الصحية من طفرة نوعية، وما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من فرص غير متناهية للاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى دولة السويد، قد بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتي التقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعي المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحي بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى لقائه في دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، علاوة على زيارته التفقدية لمستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، وزياراته لعدد من الشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومنها شركات (AstraZeneka، GETINGE، ELEKTA)، وتم خلال الزيارة بحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.