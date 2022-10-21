أمين مساعد «مستقبل وطن»: مبادرة «أخلاقنا الجميلة» فرصة لتذكير شبابنا بالقيم

قال عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن مبادرة «أخلاقنا الجميلة» التي أطلقتها الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، تفتح الطريق لعودة أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تميز الشعب المصري، ونتوجه بالشكر للشركة المتحدة على ما تقوم به من مجهودات لإعادة الوعي للشارع المصري وتذكير شبابنا بالقيم والأخلاق التي تميزنا.

وأضاف «عفيفي» في تصريحات لـ «الوطن»: «إننا بالفعل نشهد في الفترة الأخيرة بعض التصرفات التي لا تعبر عن أخلاقنا كمجتمع مصري، فالشعب المصري معروف دائما بأخلاقه الحميدة واحترامه للصغير والكبير واحترام السيدات والحفاظ عليهن»، مضيفا أن مبادرة أخلاقنا الجميلة تتميز بأنها ذات عبارات صغيرة لكنها شاملة لكل المعايير والأخلاق وتضم في محتواها الكثير من المعاني السامية التي نفتقدها في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن «أخلاقنا الجميلة» موجهة تحديدا لأبنائنا وشبابنا من الأجيال الحديثة التي تتأثر بالكثير من الأفعال التي لا تناسب مجتمعنا بسبب بعض وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعتمد على افتعال التريندات والترويج لأفعال لا تنطبق على مجتمعنا.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ابتعادنا عن أخلاقنا وقيمنا، ومن ضمن هذه العوامل التطور التكنولوجي الكبير الحادث في العالم أجمع وجعله قرية صغيرة ونحن لسنا بعيدين عن هذا العالم، فطبيعي أن يؤثر علينا، وهنا يأتي دور مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، لتذكرنا بقيمنا وأخلاقنا ودفعنا للتصرف على النحو الذي يليق بنا كمجتمع مصري وعربي.

ولفت إلى أن إبعاد المجتمع عن ثقافته وجذوره وإفقاده هويته والتأثير عليه بتصرفات لا تناسبه أو نشر الثقافات الخاطئة والأفعال غير السوية ،هو نوع من أنواع الحروب التي يجب علينا مواجهتها، فمن هنا ينطلق جوهر مبادرة شركة المتحدة «أخلاقنا الجميلة» لمواجهة تلك الحروب وإعادة نشر الثقافات الخاصة بنا مرة أخرى.