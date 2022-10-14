أخلاقنا الجميلة.. «ياسر وحافظ» يطلقان مبادرة لتوصيل المرضى مجانا بالمحلة

شابان قررا عمل مبادرة لتوصيل المرضى مجانا، لرفع معاناتهم والتسهيل عليهم في الوصول إلى مبتغاهم، دون أي مقابل، ليضربا مثلا على الأخلاق الحميدة التي جعلت جميع الأهالي في المحلة الكبرى يشيدون بها ويعبرون عن إعجابهم بصنيعهما.

قال ياسر الفضالي، صاحب سيارة، والبالغ من العمر 43 عاماً ومقيم بعزبة البرج التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، إنه قام هو وصديقه بعمل مبادرة لتوصيل المرضى مجاناً دون مقابل، من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم.

وفاة أحد الجيران سبب المبادرة

وتابع أنه يقوم بتوصيل المرضى من المستشفى إلى المنزل والعكس، وأنه أطلق تلك المبادرة وعمل على تنفيذها بسبب وفاة أحد جيرانه داخل إحدى المستشفيات، وأسرته ليس لديهم القدرة المالية على توفير سيارة لنقل المتوفي، الأمر الذي دفعه على إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة.

وأشار إلى أن هناك حالات مرضية أخرى مترددة على المستشفيات بشكل مستمر مثل مرضى الفشل الكلوي، فقرر هو وصديقه مساعدتهم وتوصيلهم بالمجان من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم.

الفكرة لاقت استحسان الجميع

وأكد حافظ العيسوي، أن لديه سيارة ملاكي، وقرر أن يشترك في هذه المبادرة فور علمه بها، وأنه رحب بتلك الفكرة، ولقت استحسانا كبيرا لديه، خصوصا أنه تعرض إلى مواقف مشابهة لذلك عند مرض والده قبل شراء سيارته.

وأضاف أنه عرف كم المعاناة التي يعانيها المرضى وأسرهم في البحث عن سيارة، للذهاب إلى المستشفى، وأنهم يقومون بتوصيل المرضى في جميع الأوقات، «أنا عملها إلى وجه الله» وأن هذه المبادرة خاصة لأهالي مدينة المحلة والقرى المجاورة لها.

«كفاية دعوات الناس».. بهذه الكلمات اختتم الصديقان حديثهما وأكدا أن هناك العديد من أصحاب السيارات قاموا بالتواصل معاهم، للاشتراك في هذه المبادرة المجانية.